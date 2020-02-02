Didimspor’a Koçarlı engeli

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Aydın Süper Amatör Lig1. Grup takımlarından Didimspor, evinde ağırladığı Koçarlı Belediyespor ile 22 berabere kaldı.

Didimspor evinde Koçarlı Belediyespor'u konuk etti. Didim Atatürk stadında oynanan karşılaşmayı Didimspor kulüp başkanı Deniz Polat ile kulüp yöneticileri birlikte izledi.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Maçın 62. Dakikasında Mesut Didimsporu 10 öne geçirdi. 69. Dakikada ise Hamit skoru 20 yaptı. Konuk ekipten Mehmet 73. Dakikada skoru 21 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında 90+3 de Koçarlı belediyesporlu Turan topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.22 Maçtan başka gol sesi çıkmayınca iki ekipte 1 puana razı oldu.

AYDIN 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:43

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