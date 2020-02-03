İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı 

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- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı takla attı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuyucak ilçesinin kırsal Feslek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taşoluk Mahallesi'ndeki yangını söndüren itfaiye ekipleri geri dönmek için yola çıktı. Ahmet Yıldırım (34) yönetimindeki 09 Y 0468 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, araçtaki 2 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



AYDIN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

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