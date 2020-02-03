Kadınların korkulu rüyası ‘idrar kaçırma sorunu’ artık sorun olmaktan çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadınların korkulu rüyası ‘idrar kaçırma sorunu’ artık sorun olmaktan çıkıyor

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, dünyada her 4 kadından birinde görülen ve kadınların sosyal yaşantısını zorlaştıran idrar kaçırma sorunlarının artık sorun olmaktan çıktığını söyledi. Kadınlarda mesane sarkmasından kaynaklanan bu sıkıntının tedavisinin değişik sistemlerle yapılabildiğini belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, bir çok sağlık sorununun temelini oluşturan stresin idrar kaçırma rahatsızlığını da tetiklediğini söyledi.

Kadınların korkulu rüyası ‘idrar kaçırma sorunu’ artık sorun olmaktan çıkıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, dünyada her 4 kadından birinde görülen ve kadınların sosyal yaşantısını zorlaştıran idrar kaçırma sorunlarının artık sorun olmaktan çıktığını söyledi. Kadınlarda mesane sarkmasından kaynaklanan bu sıkıntının tedavisinin değişik sistemlerle yapılabildiğini belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, bir çok sağlık sorununun temelini oluşturan stresin idrar kaçırma rahatsızlığını da tetiklediğini söyledi.
İdrar kaçırma sorunun birçok kadını yakından ilgilendiren ve hayat kalitesini bozan aynı zaman da çok sık saptanan bir problem olduğunu kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, “Gerek sosyal gerekse de hijyenik sorunlara yol açan bu problemin gerçek yaygınlığını saptamak aslında çok zor. Bunun nedenleri hastalarımızın çekinmesi, utanması, idrar kaçırmayı yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılaması ve idrar kaçırmada tıbbi tedavinin iyi sonuç vermediği şeklinde ön yargılı olmalarıdır. Kadın anatomisinde mesaneyi ve idrar kanalını (üretra) taşıyan kas demetleri ve kollagen lifler vardır. Bunlar aslında ne yazık ki zayıf bağlardır. Mesanenin normal çalışması sırasında bu bağlar mesaneden idrarın dışarı kaçmasını engeller. Doğum, menopoz, kronik öksürük, hormonal değişiklikler, kabızlık, aşırı kilo, fazla zayıflık, geçirilen bazı ameliyatlar bu kas ve liflerin zayıflamasına neden olur. Bu durumlarda idrar kaçırmalar başlar” diyerek stresin de hastalığa neden olan etkenlerin başında geldiğini söyledi.
Lazer tedavisinde ciddi bir başarı yakalandı
Hastalığın tedavisi için şimdiye kadar kullanılan ‘kegel egzersizi’ adı verilen idrar yolu güçlendirici egzersizler, medikal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere yapılan 3 ayrı yönteminden sonra lazer tedavisi uygulananmaya başlandığını kaydeden Op. Dr. Ççğdem Karas, “Teknolojinin ilerlemesi ile bu alanda da bazı gelişmeler oldu. Daha önce uygulanan 3 ayrı tedaviye ilaveten fraksiyonel CO2 lazer tedavisi idrar kaçırma ve vajinal rejuvanasyonda dikkat çekici bir başarı yakaladı. Özellikle stres tipi dediğimiz idrar kaçırma da SUI (öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artmasıyla olan idrar kaçırma) de yararlandığımız Fraksiyonel CO2 lazerler cildin hem üst ve hem alt tabakalarında etkili olmaktadır. Fraksiyonel lazer sistemlerinde lazer ışığı cilde mikroskopik kolonlar halinde gönderilir. Bu bölgelerdeki esas hedef sudur, yani kollajen, kan damarları, keratinositler gibi su içeren yapılar kontrollü bir şekilde hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki sağlam bölgelerdeki canlı hücreler, hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarırlar. Böylece bu minik kolonların gönderildiği alanlarda doku yenilenir. İdrar kaçırmada tüm idrar kanalı boynu ve çevresi alanı tedavi ederek, vajinal duvarın kalınlığını arttırır. Bu sayede, orta üretranın alt kısmından daha iyi destek sağlanır. Sonuç olarak, SUI semptomları ciddi oranda azaltarak, idrarın daha iyi kontrolü sağlanır ve uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur” dedi.
Lazerli tedavi ile hastaların kısa sürede hem tedavisini tamamlayıp hem de aynı gün normal yaşantısına dönebildiğini kaydeden op. Dr. Karas, “İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay ve tolere edilebilir bir durumdur” diyerek bu yöntem ile kadınlardaki idrar kaçırma sorunu çok kolay çözülebildiği gibi kadınlar aynı gün içinde günlük hayatına devam ettiğini söyledi.

AYDIN

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ertük’ten deve güreşi festivali daveti
YEREL HABERLER Başkan Ertük’ten deve güreşi festivali daveti
Aydınlı atletlerden 4 madalya
YEREL HABERLER Aydınlı atletlerden 4 madalya
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
AK Partili Mustafa Savaş’tan Ör-Koop’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş’tan Ör-Koop’ta incelemelerde ...
Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler
YEREL HABERLER Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir ...
Aydınlı sporcu Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Aydınlı sporcu Türkiye Şampiyonu oldu
Özdemir; “Sulak alanlar yeryüzünün klimasıdır”
YEREL HABERLER Özdemir; “Sulak alanlar yeryüzünün klimasıdır”
Didim'de anlamlı doğum günü etkinliği
YEREL HABERLER Didim'de anlamlı doğum günü etkinliği
Aydın'da yeni evlilikler azalırken, boşanmalar artıyor
YEREL HABERLER Aydın'da yeni evlilikler azalırken, boşanmalar ...
Üzüm için sigorta zamanı 21 Şubat’ta sona erecek
YEREL HABERLER Üzüm için sigorta zamanı 21 Şubat’ta sona erecek
İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER İtfaiye aracı takla attı: 2 yaralı 
Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı
YEREL HABERLER Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı
Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi ...
Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Şubat ayında deniz keyfi
Didimspor’a Koçarlı engeli
YEREL HABERLER Didimspor’a Koçarlı engeli
CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi
YEREL HABERLER CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven ...
Didim Belediyespor Koçarlı Menderes’i farklı mağlup etti
YEREL HABERLER Didim Belediyespor Koçarlı Menderes’i farklı mağlup ...
Büyük Menderes Deltası 256 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Büyük Menderes Deltası 256 kuş türüne ev sahipliği ...
Liseli Beyza, anne ve babasının gözü önünde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Liseli Beyza, anne ve babasının gözü önünde yaşamını ...
Aydın filede evinde oynuyor
YEREL HABERLER Aydın filede evinde oynuyor
Otobüs durağında en acı bekleyiş Kızını kaybeden anne, gözyaşları içinde işlemlerin tamamlanmasını bekledi
YEREL HABERLER Otobüs durağında en acı bekleyiş Kızını kaybeden ...
Vali Köşger; “İlimizde bulunan tüm JES’lerin faaliyetleri izlenmektedir”
YEREL HABERLER Vali Köşger; “İlimizde bulunan tüm JES’lerin ...
Av tüfeğiyle ağabeyini öldürdü
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle ağabeyini öldürdü
Aydınlı judocular Avrupa kupasında mücadele edecek
YEREL HABERLER Aydınlı judocular Avrupa kupasında mücadele edecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X