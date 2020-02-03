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Kazada ölen liseli Beyza'nın sırasına arkadaşları çiçek bıraktı

DHA

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, annesiyle tatilden dönen ve kendilerini almaya gelen babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren liseli Beyza Aygül'ün (16) sınıfındaki sırasına, ikinci dönemin ilk ders günü arkadaşları, karanfil bıraktı. 
Efeler Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Beyza Aygül, annesi Nürüvet Aygül ile yarıyıl tatili için gittiği Bilecik'teki akrabalarının yanından, dün saat 09.00 sıralarında Aydın'a döndü. Nürüvet Aygül, kızıyla otobüs terminalinin dışına çıkıp, AydınMuğla yolu kenarında kendilerini almaya gelecek eşi Ali Aygül'ü beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen babasını gören Beyza Aygül, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Aydın'dan Muğla yönüne giden Şakir Çiçek yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, Beyza'ya çarptı. Beyza, otomobilin altında yaklaşık 3 metre sürüklendi. Gözlerinin önünde kızlarına otomobil çarpan Aygül çifti, sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Beyza'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beyza Aygül'ün bugün öğle vakti memleketi Bilecik'in Dodurga beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şakir Çiçek'in emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 
Öte yandan Beyza Aygül'ün eğitim gördüğü Efeler Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları, ikinci dönemin ilk ders günü, oturduğu sıranın üzerine karanfil buketi ve fotoğrafını koydu. Çok üzgün olan öğrenciler, sınıfta gözyaşı döktü.

AYDIN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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