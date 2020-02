Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü (45) elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk'ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verirken, Zeynep Öztürk'ün ailesi mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Efeler Mahallesi'ndeki 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında inşaat malzemeleri satışı yapan 1 çocuk babası Ercan Öztürk, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Zeynep Öztürk ile boşanmaya karar verdi. Geçen 3 Nisan'daki boşanma davası öncesinde Ercan Öztürk, iddiaya göre, daha önce işyerini üzerine yaptığı eşinden tapuyu kendisine devretmesini istedi. Zeynep Öztürk bunu kabul etmeyince, geçen 22 Mart'ta, ikili arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinin kepengini indiren Öztürk, çocuğunun annesi Zeynep Öztürk'e elindeki bıçak ve zincirle saldırdı. Boğuşma sırasında Zeynep Öztürk elinden yaralandı. Ercan Öztürk'ün boğazına doladığı zincirden kurtulmayı başaramayan Zeynep Öztürk, boğularak can verdi. Sağlık ekiplerini arayan Ercan Öztürk, ardından da polisi aradı. Ercan Öztürk gelen polis ekibine teslim oldu. Zeynep Öztürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Efeler ilçesinin kırsal Savrandere Mahallesi'nde toprağa verildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Öztürk hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Ercan Öztürk, avukatı, öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, kardeşi Osman Adlı, Adlı Ailesi'nin avukatı ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz katıldı. Mahkemede avukat ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Ercan Öztürk ifade verdi. Sanık Öztürk, pişman olduğunu belirtip, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Hem kendisinden hem de ailesinden özür diliyorum. Zeynep, dükkana gelmese bu olay yaşanmazdı" dedi. Son sözü sorulan sanık Öztürk, "Takdir mahkemenindir" diye karşılık verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verdi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Duruşma çıkışında, mahkemenin verdiği kararı kabullenemediklerini, itiraz edeceklerini belirten öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, "Bizim istediğimizin çok altında bir ceza verdiler. Kızımın çok seveni vardı. 100 yıl ceza bekliyordum. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız" dedi. Osman Adlı da , "Ablamı öldüren kişiye müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk. Bu dava sonucunda sütten çıkmış ak kaşık gibi oldu. Daha önceki darp raporları göz önünde bulundurulmuyor. Neymiş başkasından gelen bir mesaj varmış eğer mesajla insan öldürülüyorsa herkes birbirini öldürsün. Bu olay bu kadar basitse sanığa 20 yıl vereceklerine, serbest bıraksınlar bundan daha iyi olurdu" diye konuştu.

'KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

CHP Efeler Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ise, olayın yaşandığı ilk günden beri Adlı Ailesi ile temasta olduklarını belirtip, "Duruşmaları takip etik. Ama maalesef adalet yine erkekten yana oldu. Olayı tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi namus cinayetine çevirdiler. Ölen öldüğüyle kaldı. Kendisini savunamıyor. Geride kalan ne derse bir sonuç elde ediliyor. Biz de bu davanın peşini bırakmayacağız. Aileyle birlikte gerekli itirazları yapacağız ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk istismarının olmadığı bir ülke istiyoruz. Ama bu kararlar üzerine maalesef her gün kadın cinayetleri artarak devam edecek" dedi.





AYDIN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.