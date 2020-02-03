ADÜ’de 25. Spor Şenliği için geri sayım başladı

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Bu yıl Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan 25. Spor Şenliği için detayların görüşüldüğü toplantı, Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleşti.

Düzenlenen toplantıya; ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Spor Şenliği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Reşat Kartal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bezci, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Çınar, Şenlik Yürütme Kurulu uzman üyeleri ile Fakülte ve Yüksekokul spor birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda; 25. Spor Şenliği’nin Basketbol 3x3, Voleybol, Halı Saha Futbol, Masa Tenisi, Tenis ve Satranç branşlarında yapılmasına ve Şubat ayının üçüncü haftasında başlamasına karar verilerek, şenlik fikstür hazırlama ve yürütme kurulu komiteleri oluşturuldu.

AYDIN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

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