Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 89. yıldönümü törenle kutlandı

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– Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Şubat 1931’de Aydın’a gelişinin 89’uncu yıldönümü törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalarda, kutlama komitesi ve vatandaşlar Aydın Garı’na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün Aydın’a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı’na yanaştı. Trenin içinden inen Aydın’ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Vali Yardımcısı Yücel Gemici’ye sevgi bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra, folklor ekipleri gösterilerini sundu.

Folklor ekiplerinin gösterisinin ardından konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Atatürk’ün 87 yıl önce Aydın’a gelerek Aydınlıları onurlandırdığını belirterek, “Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin ilk silahlı direnişini başlatan Efeler diyarı Aydınımıza 87 yıl önce bugün ziyaret ederek onurlandırmıştır. Kurtuluş savaşımızın önderi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz devlet adamının Kuvayi Miliyenin hayat bulduğu Efeler diyarı Aydın’a bakışı her zaman özel olmuştur” dedi.



Vali Yardımcısı Yücel Gemici ise, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan harap ve bitap düşmüş bir memleketin medeniyet mücadelesinde yurdu karış karış gezerek, insanları tanıyarak en iyi şekilde hareket tarzını belirlemeye çalıştığını vurguladı.



Konuşmaların ardından, Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 89. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen “Atatürk’e Koşalım” atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra tören sona erdi.



Törene Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Aydın Garnizon Per. Albay Durmuş İlhan Başer, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

AYDIN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

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