CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı

CHP Kuşadası İlçe Örgütünde kongreler süreci gençlik kolları seçimiyle devam ediyor.

CHP Kuşadası gençlik kolları seçimi ilçe binasında yapıldı. Partili üye gençlerin ve diğer partililerin de ilgi gösterdiği kongrede Doğan can Karakuş tek aday oldu. Toplam 160 oyun kullanıldığı seçimde, oyların tamamını alan Doğan can Karakuş, Kuşadası CHP’nin yeni gençlik kolları başkanı oldu. Seçimlerin sona ermesinin ardından Doğan can Karakuş desteklerini esirgemeyen arkadaşlarına teşekkür ederek, “Yolumuz uzun çok çalışmamız gerektiğini ben ve arkadaşlarım çok iyi biliyoruz. Üstlendiğimiz görevin bilincindeyiz.”dedi.



Doğan Can Karakuş başkanlığındaki yeni CHP Kuşadası Gençlik Kolları yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Gürcan Bardakçı, Kardelen Çırak Çetinkaya, Eren Erdem, Doğacan Kahraman, Doğuş Kirişti, Ege Kuzgun, Simge Mıkıroğlu, Cansu Polatkan, Mahsuni Sungur ve Gökhan Şenli.

AYDIN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:41

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.