Zabıtadan pazaryerlerinde temizlik denetimi

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, ilçe merkezinde bulunan pazaryerlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yeni başlatmış olduğu uygulama kapsamında her pazarcı kendi pazar tezgahının önünü ve etrafını temizleyerek görsel kirliliklerin önüne geçiyor. Yapılan uygulamalardan oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, pazar yerlerindeki kirlilik ve çöplerin pazarcılar tarafından temizlenerek temiz bir pazaryeri haline gelmesini sağladığı için başta Belediye Başkanı A. Deniz Atabay olmak üzere tüm personele teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu uygulama ilçemizdeki tüm pazarlarda eksiksiz bir şekilde sürdürülüyor.

AYDIN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:41

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