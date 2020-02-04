İlaçlama ekibinden yoğun mesai

Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi, yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan ve çevre sağlığına büyük önem veren Didim Belediyesi, yaz dönemini rahat geçirebilmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi tarafından 2020 yılı kış dönemi larva mücadele çalışmaları başlatıldı.

Didim ilçe merkezindeki tüm mahallelerinde haşere, sivrisinek ve karasinek üreme alanlarında ilaçlama gerçekleştiren ilaçlama ekibi, periyodik olarak çalışmalarını sürdürecek.

AYDIN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:41

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