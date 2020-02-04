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Ege ihracatı Ocak ayında yüzde 10 arttı Ege’den Ocak ayında 1 milyar 143 milyon dolarlık ihracat

İHA

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayındaki ihracatı yüzde 10'luk artışla 1 milyar 143 milyon dolara ulaştı.

Ege ihracatı Ocak ayında yüzde 10 arttı Ege’den Ocak ayında 1 milyar 143 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ocak ayındaki ihracatı yüzde 10’luk artışla 1 milyar 143 milyon dolara ulaştı.

Ocak ayında, Türkiye’nin ihracatı yüzde 5.8’lik artışla 13 milyar 533 milyon dolara yükselirken, Egeli ihracatçıların yüzde 10’luk ihracat artış performansı daha da göz kamaştırdı. Ege İhracatçı Birlikleri, 2019 yılının Ocak ayında ise; 1 milyar 36 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. EİB’nin son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 1’lik artışla 13 milyar 406 milyon dolara ilerledi.
Ocak ayında, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi, 2019 yılı Ocak ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, 4 tanesi geçtiğimiz Ocak ayı ihracat performansının gerisinde kaldı.

Yağlı tohumlar ihracat artış rekorlarına devam ediyor
2019 yılında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2020 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Birliğin, ihracatı 2019 yılı Ocak ayına göre yüzde 27’lik artışla 34,4 milyon dolardan, 43,5 milyon dolara fırladı.

DemirÇelik zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
EİB bünyesinde 2019 yılında en fazla ihracat yapan birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Ocak ayında ihracatını yüzde 26 geliştirerek 150 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı ve zirvedeki yerini korudu.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı tam gaz artıyor
2018 ve 2019 yıllarını ihracat rekorlarıyla geride bırakan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2020 yılına da yüzde 25’lik ihracat artış hızıyla girdi. Ege Bölgesi’nden yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı Ocak ayında 76 milyon doları aştı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 24’lük ihracat gelişimiyle 14 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, En büyük ihraç pazarı Çin’de çıkan corono virüsü nedeniyle moralleri bozulan Ege Maden İhracatçıları Birliği Ocak ayında yüzde 22’lik ihracat yükselişi ile morallendi. Ege’den yapılan maden ihracatı 76.5 milyon dolara ulaştı.

Hazır Giyim emin adımlarla ilerliyor
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde zirve ortağı olan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2020 yılına parlak bir giriş yaptı. EHKİB’in Ocak ayı ihracatı, 2019 yılı Ocak ayına göre yüzde 11’lik artışla 105 milyon dolardan, 116.5 milyon dolara çıktı. EHKİB, Ocak ayı ihracat performansıyla, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’ni takibini sürdürdü.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ocak ayında yüzde 13’lük ihracat artışıyla 19,3 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 6’lık ihracat gelişimiyle 51,3 milyon dolar ihracat seviyesini gördü.

Kuru meyve ihracatı yatay seyir izledi
Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 66 milyon dolarlık dışsatım rakamıyla 2019 yılı Ocak ayı performansını tekrarladı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Ocak ayında yüzde 4’lük gerileme yaşadı ve 77 milyon dolar ihracat yaptı. Ocak ayında 82,3 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB bünyesindeki gıda ihracatçı birlikleri arasında zirvedeki yerini korumasına karşın ihracatında yüzde 7’lik gerilemeye engel olamadı.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise; yüzde 13’lük düşüşle 16,4 milyon dolar oldu.

“2020 yılına güzel bir giriş yaptık”
Dünya genelinde her gün artan koruma önlemleri ve dünya ekonomilerindeki durgunluğa karşın 2020 yılına çok güzel bir giriş yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu grafiğin 2020 yılının geneline yayılması için 366 gün 24 saat çalışacaklarını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Eskinazi, “Sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için yıl boyunca etkinlikler yapacağız. 5 Şubat 2020 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gıda sektöründe sürdürülebilir ve katma değerli ürün ihracatının yol haritasını belirlemek için “Gıda Sanayi Stratejisi Çalıştayı” düzenleyeceğiz. 2020 yılında İnovasyon, ArGe ve Tasarım odaklı projelerimizle Birliklerimizden 2019 yılında ihracat yapan ihracatçılarımızın hem sayısını, hem de yaptıkları ihracatın katma değerini arttırma çabası içinde olacağız. Türk ekonomisindeki iyileşme, faizlerdeki düşüş, hepsinden önemlisi seçimsiz 2020 yılında 2018 ve 2019 yıllarının yaralarını saracağız. Ocak ayındaki performansımız sonrasında, 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için umutlarımız arttı” şeklinde konuştu.

AYDIN

04 Şubat 2020 Salı

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