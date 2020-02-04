Kuşadası Belediyesi personeline hayat kurtaran eğitim

Kuşadası Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi.

Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı ve göğüs ağrısı gibi konularda katılımcılara uygulamalı bilgilendirme yapıldı.



Kuşadası Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi amacıyla belediye personelini ilk yardım eğitiminden geçirdi. Erkan Yücel Sahnesi'nde teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitime 60 kişi katıldı. Toplam 16 saat süren eğitimde çalışanlara, Aydın Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) İlk Yardım Uzmanı Havva Hamide Aybar tarafından genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanama türleri, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma başlıkları altında detaylı bilgiler verildi.



İlk yardım eğitiminin insan hayatı için büyük önem taşıdığını belirten Uzman Havva Hamide Aybar, "Belediyenin tüm birimlerini kapsayan program çerçevesinde çalışanlara detaylı olarak ilk yardım bilgilerini aktardık. İş kazası veya benzeri durumlarda eğitimli personel tarafından yapılacak ilk müdahale çoğu zaman hayat kurtarır. Bu konuda hassasiyet gösteren Kuşadası Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Katılımcılar, eğitimden sonra girecekleri sınavda gösterecekleri başarıya göre sertifika alacaklar" diye konuştu.

AYDIN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:41

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