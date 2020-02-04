Kuşadası'nda Türkmen Mahallesi’nin çehresi değişiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yürütülen bordür ve parke taşı döşeme işlemi aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi’nde başlattıkları çalışmalara gece, gündüz, hafta içi ve hafta sonu demeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi’ne yakın sokakların alt yapı sorunları giderilerek yollara parke taşı ve bordür döşenmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Umut, Özer Türk ve Çalıkuşu 1 sokaklarda yol yapım çalışması tamamlanırken, Huzur ve Bahçearası sokaklarda devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Türkmen Mahallesi’nin Gençlik Caddesi’ne yakın sokaklarında su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yürütüyor. Alt yapı çalışması devam eden sokaklara ayrıca doğalgaz, internet ve telefon hattı döşenecek. Alt yapı işlerinin bitmesiyle birlikte Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gençlik Caddesi’ne yakın sokaklarda da yol yapım çalışması gerçekleştirecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülecek çalışmalar sonucunda Türkmen Mahallesi’nin bütünüyle yenileceğini belirterek “Kuşadası’nın kalbi olan Türkmen mahallesini baştan aşağı yenilemek için başlattığımız çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve ilgili tüm diğer kurumların iş birliği ile topyekun bir çalışma başlattık. 50. Yıl Caddesi’ne yakın sokaklarda çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Gençlik Caddesi’ne yakın bölgede bulunan sokaklarda ise Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplere gece, gündüz demeden çalışıyorlar. Kuşadası’nın gelişimi ve değişimi için desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na tüm Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ediyor, bölge esnafımızın ve mahalle sakinlerimizden yaşayabilecekleri aksaklıklar için bir kez daha özür dilemek istiyorum” dedi.

AYDIN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:41

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.