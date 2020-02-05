Kızıyla aynı kaderi paylaşan baba hayatını kaybetti

- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi´nde kızı Ebru Çelen (19) ile birlikte lösemi tedavisi gören ve uygun iliğin bulunması için sayısız kampanyaların yapıldığı baba Yılmaz Çelen (43) Dünya Kanser Günü´nde hayatını kaybetti.

Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve 16 yaşındayken kan kanserine yakalanan kızı Ebru Çelen'in iki yıl süren tedavisinin ardından 2019 yılı Ocak ayı başında hastalığı yendi. Kızının iyileşmesinin ardından baba Yılmaz Çelen´de aynı hastalığa yakalandı. İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan genç kız, yeniden aynı hastalığın pençesine düştü. Lösemi hastası Ebru Çelen, babası ile aynı hastane odasında tedavi gördü. Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında 'Belki sensin, bilemezsin' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bir yıldan bu yana kızı ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümü´nde lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen bugün öğlen saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Çelen´in ölümü Aydın´ı ve sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Çelen´in cenazesinin, yarın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde saat 11.00'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.



AYDIN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:41

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.