Babasının vasiyetini yerine getirip çay ocağı açtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Erkan Yalçıntunç, 25 yıllık mesleği olan ambalaj işini bırakarak babasının vasiyeti olan çay ocağını açtı.

Kuşadası’nda yaşayan evli ve üç çocuk babası Erkan Yalçıntunç (44), 29 Haziran 2019 yılında kanser hastalığından vefat eden babası Turhan Yalçıntunç (72)’un vasiyetini yerine getirerek çay ocağı açtı. Babasının adını çay ocağında yaşatan Yalçıntunç, "Ben ambalaj işini yaparken babam bana sürekli bırak bu işi çay ocağı aç diyordu. O zamanlarda ambalaj işinde çok başarılı olduğum için bu isteğini hep ret etmiştim. Babam öldükten sonra ambalaj firmamı kapatıp, babamın adıyla bir çay ocağı açarak adını yaşatmaya çalışıyorum’’ dedi.



Almanya’dan emekli olan ve geçtiğimiz 29 Haziran tarihinde vefat eden Turhan Yalçıntunç’un limonata sevgisine de değinen oğlu Erkan Yalçıntunç, "Babam limonatayı çok sevdiği için çay ocağı istiyordu. Rahmetli çok iyi limonata yapardı ve çok tüketirdi. Gönül isterdi ki bu çay ocağını babam yaşarken açayım ama o dönemlerde ambalaj işim çok iyiydi’’ diye konuştu.

AYDIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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