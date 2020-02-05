Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı

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- TFF 3. Lig 3. Grup'ta son olarak Yozgatspor 1959'a yenilerek şampiyonluk yarışının uzağında kalan Nazilli Belediyespor'da futbolcuların ekonomik kriz yüzünden isyan bayrağını açtığı öğrenildi. Uzun süredir devam eden sorunlar yüzünden paralarını alamayan oyuncuların dün idmana çıkmadıkları ifade edildi. Boykot başlatan oyuncuların sıkıntılarını çözmeye çalışan yönetimin çaresiz kaldığı ve acil kaynak arayışlarına başladığı vurgulandı. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde hafta sonunda oynanacak Altındağ maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

Nazilli, transfer yasağı nedeniyle ara transferde kadrosuna takviye de yapamamıştı.



AYDIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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