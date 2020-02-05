1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran’ı plaketle onurlandırdı.

Aydın 1. İş Mahkemesi Hakimi Handan Taşkıran, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükseldi. 20 yıllık hakim olan Taşkıran’a HSYK tarafından gönderilen plaket, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Aydın Adalet Komisyonu üyesi hakimler tarafından takdim edildi.

AYDIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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