Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Aydın’ın akademik başarısı için kolları sıvadı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, eğitim denince akla gelen 35 şehirden biri olan Aydın’ın akademik başarı oranının yeniden daha üst seviyelere çıkarılması için kolları sıvadı.

Aydın’ın akademik başarısının arttırılması, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un şu anda üzerinde en çok yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Yaz aylarının başından itibaren önce İlçe Milli Eğitim Müdürleri, eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli meslek gruplarıyla istişareler yapan Okumuş, görüşmelerde Aydın’ın eğitimi ile ilgili değerlendirmeler ve beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Okumuş, daha sonra 56 kişilik gruplar halinde tüm ilçelerdeki ortaokul ve lise müdürleri ile toplantılar düzenlendi. Toplantılarda öğrencilerin okula devam durumları, yerel, ulusal, uluslararası projelere katılım oranları, okul ve merkezi sınavlardaki başarı ortalamaları gibi ölçütlerle her bir okulun karneleri ortaya çıkarıldı; güçlü ve zayıf yönlerine göre pekiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlendi. İlgili okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden beklentileri ve yapabilecekleri de dinlenerek, okul müdürüne ulaşmaları gereken bir hedef belirlendi. Bu bağlamda Eylül ayından itibaren periyodik aralıklarla okullar takip edildi, gelişim durumları gözlemlenerek pekiştirme ve uyarıların zamanında yapılması sağlandı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Okul müdürleri ile yapılan toplantılardan sonra 20192020 eğitim öğretim yılı ilk ders zili ile beraber bizzat İl Milli Eğitim Müdürü tarafından çok sayıda ziyaretle okullarımızın öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Toplantılarda Aydın’da yeni bir başarı hikâyesi yazmak için gayret edildiği, alınan kararların sahadaki uygulamaları, uygulamadaki sorunları ve faydaları bizzat öğretmenlerden dinleniyor. Onlara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarındaki niyeti, amacı, beklentileri anlatılıyor. Bu işin mutfağı ile vitrininde olanların birbirleri ile iletişim kurabildiği, çok olumlu, çok verimli toplantılar gerçekleştiriliyor. Gidilen okullarda öğrenciler de sınıflarında ziyaret edilerek, onların istekleri, hedefleri ve beklentileri dinlenip, onlardan da beklenen çalışma gayretinin sözü alınıyor. Bu ziyaretler ikinci dönem artarak devam edecektir.

Aydın’daki akademik başarının topyekûn üst seviyelere çıkarabilmek için başlatılan bir dizi çalışmalardan biri de birinci dönem 3 defa yapılan, ikinci dönem 2 defa daha yapılacak olan Hazırbulunuşluk ve Kazanım Değerlendirme Uygulamalarıdır. İlki Kasım ayında yapılan uygulamada öğrencilerin hangi kazanımda hangi seviyede olduğu tespit edildikten sonra diğer uygulamalarda gelişim durumları gözlemlenerek, derslerdeki durumu periyodik olarak değerlendirilip, onlara anında geri dönüşler yapılmaktadır. Bu uygulamalara ek olarak ikinci dönemin başından itibaren 5 bin yaprak testten oluşan bir doküman öğretmen ve öğrencilerle paylaşılmaya başlanacaktır” dedi.



Sonuca odaklanmanın yanında süreci de yöneterek, öğrencilerin önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak isteyen Okumuş, tüm bu çalışmalarda Vali Yavuz Selim Köşger’in de önemli katkılarıyla ivme yakalandığını kaydederek; “Bu amaçla başlatılan yeni uygulamalardan biri tam gün eğitim yapan okullarda öğle aralarında veli izni olmayan çocukların dışarı çıkarılmamasıdır. Öğle yemeğini okulda yiyen öğrenci hem dış etkenlerin olumsuz etkilerinden uzak kalmakta hem de kalan zamanında kütüphaneden, atölyelerden, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerden faydalanırken, eksik kaldığı konuları öğretmenlerine sorma imkânına sahip olmaktadır.

Diğeri Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinin Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerinde derslere girmeleridir. Adnan Menderes Üniversitesi ile yapılan protokollerle akademisyenler belirlenen saatlerde, belirlenen ders ve konularda öğretmenlerle birlikte derslere girerek, konularını anlatmakta, bilgilerini paylaşmaktadırlar. Yine bu bağlamda öğrencilerin oturduğu sıralardan geçerek mesleğinde uzmanlaşmış, başarıya ulaşmış devlet, iş dünyası, eğitimci insanlar ile yazarlar okullara davet edilerek tecrübeleri öğrencilerle paylaşılmakta, kitap ve yazar tanıtımları yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilere geleceğe yönelik ufuk oluşturmaya ve ilham verilmeye çalışılmaktadır.

Kuşkusuz öğrenme faaliyetlerinin olmazsa olmazı kitap okuma alışkanlığıdır. Bu alışkanlığa farkındalık oluşturmak için Öğretmenler Kurulu ile Zümre Öğretmenler Kurullarında alınan kararlar doğrultusunda toplu kitap okuma saatleri, öğrencilerin kütüphanelere kayıt olarak düzenli kitap temin etmeleri ve okudukları kitap sayısının takip edilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Tüm çalışmalarda veli katılımı ve desteği de unutulmamakta, bu amaçla sürekli veli ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu yılki hedef, kapısı çalınmayan, evine gidilmeyen veli kalmayıncaya kadar tüm öğrencilerin ailelerini ziyaret etmektir. Bu konuda dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için geçtiğimiz günlerde aynı gün tüm ilçelerde veli ziyaretleri gerçekleştirildi. Çayımızı sohbetle karıştıralım diyerek çıkılan yolda bir günde 3.782 aileyi ziyaret edildi. Çok farklı hikâyeler ortaya çıktı, çok güzel geri dönüşler oldu. İkinci dönemde de ziyaretler devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan, öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan, Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) ders anlatımları, sunumları, notları ile soru örnekleri, görseller ve daha birçok içerik bulunmaktadır. EBA kullanımının öğrencilerin başarısını daha yukarılara çıkaracağı kesindir. Bunu teşvik etmek için yıl içerisinde EBA’dan en çok yararlanan öğretmen ve öğrencilerin okullarına her bir okul türünde ayrı ayrı olmak üzere ödül verilmesi kararlaştırılmıştır.

Son olarak, tüm çalışmaların odağında Aydın’ın eğitimdeki başarısını daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu öğrencilere hissettirmek, bunun farkına varmalarını anlatabilmek için bir teşvik daha getirildi. Bu bağlamda YKS’ de Türkiye genelinde ilk bine giren 12. Sınıf öğrencileri ile LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan alan tüm 8. Sınıf öğrencileri 5 gün Kuşadası’na tatile gönderilecektir. Bunun duyuruları okullarda tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yapıldı. Bu onlarda büyük bir heyecan uyandırdı, amaç da zaten buydu” şeklinde konuştu.

AYDIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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