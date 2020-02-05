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Kızıyla aynı odada ilik bekleyen baba son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Aydın'da kızı Ebru Çelen ile birlikte aynı hastane odasında lösemi tedavisi gören ve uygun iliğin bulunması için adına sayısız kampanyaların yapıldığı Yılmaz Çelen toprağa verildi.

Kızıyla aynı odada ilik bekleyen baba son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da kızı Ebru Çelen ile birlikte aynı hastane odasında lösemi tedavisi gören ve uygun iliğin bulunması için adına sayısız kampanyaların yapıldığı Yılmaz Çelen toprağa verildi.
16 yaşındayken kan kanserine yakalanan kızı Ebru Çelen’in 2 yıl süren tedavisinin ardından 2019 yılı Ocak ayı başında hastalığı yenmesinin ardından baba Yılmaz Çelen (43) de aynı hastalığa yakalandı. İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan genç kız, yeniden aynı hastalığın pençesine düştü. Aynı hastane odasında tedavi gören lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında “Belki Sensin, Bilemezsin” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bir yıldan bu yana kızı ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Yılmaz Çelen, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Çelen’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Yılmaz Çelen’in cenazesi, öğle vakti Bozdoğan Güneyyaka Mahallesi'ndeki Güneyyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Çelen’in yakınlarının ağıtları yürekleri dağlarken, cenazeye Çelen’in yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

"Babayı kurtaramadık ama kızını kurtaracağız"
Mahalle sakinleri, Yılmaz Çelen için ellerinden geleni yaptıklarını ama onu kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, aynı hastalığın pençesinde savaş veren kızı Ebru Çelen’i hayatta tutmak ve hastalığın pençesinden kurtarmak için uğraşacaklarını ifade ettiler.

AYDIN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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