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Leyleği ilk gören minik Enes, un çuvalını kaptı

İHA

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından, sulak alan ekosisteminin önemli canlılarından olan leyleklere karşı farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı teşvik etmek için her yıl leyleğin geldiğini gören ilk kişiye verilen 1 çuval unun bu yıl ki sahibi ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Enes Yelmer oldu.

Leyleği ilk gören minik Enes, un çuvalını kaptı

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından, sulak alan ekosisteminin önemli canlılarından olan leyleklere karşı farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı teşvik etmek için her yıl leyleğin geldiğini gören ilk kişiye verilen 1 çuval unun bu yıl ki sahibi ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Enes Yelmer oldu.
2 Şubat Pazar günü ilk leylek Söke’nin Gölbent köyüne geldi. Leyleği ilk gören kişi Gölbent köyünde yaşayan Güllübahçe Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi M. Enes Yelmez oldu. Okulun en başarılı öğrencileri arasında yer alan Enes, leyleği gelmeden bir gün önce rüyasında gördüğünü, sabah uyandığında heyecanla yuvaları dolaşmaya başladığını, meydandaki yuvada bir leyleğin geldiğini görünce çok sevindiğini ve EKODOSD’a hemen haber verdiğini söyledi.

10 yıldır bir gelenek haline getirilen “Leyleği İlk Görene 1 Çuval Un” kampanyası kapsamında Gölbent köyüne gelerek un çuvalını Enes Yelmez’in ailesine teslim eden EKODSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Birçok kişi bize ‘Leyleklere karşı farkındalık oluşturuyorsunuz ancak neden bir hediyelik eşya değil de un çuvalı veriyorsunuz’ diye soruyor. Un çuvalını vermemizdeki neden, köylerde yaşayan vatandaşların eski geleneksel yaşamlarını unutmamaları. Bu unla köy fırınlarında ev ekmeği, bazlama, gözleme yapmalarıdır. Ne yazık ki bunlar birçok köyde unutulmaya başladı. Köylerde yaşayanlar artık bakkaldan hazır ekmek alıyor. Biz sembolikte olsa bunlar hatırlansın istedik. Hatta un çuvalını alan bazı vatandaşlar, leyleklerin yavrularının çıktığında verilen unlarla yaptıkları lokmalar, gözlemeler ve börekleri komşularına dağıtmaya başladılar.
Bizim asıl amacımız leyleklerin ve beslenme alanları olan sulak alanların korunması için farkındalık oluşturmaktır. Bu küçük sembolik olay bile köylerde olumlu yönde katkı yapıyor. M. Enes Yelmez gibi şimdiden doğaya ve canlılara karşı duyarlılık gösteren, onların korunması için bir şeyler yapmaya çalışan çocukların yetişmesini sağlıyor. Enes, köylerine gelen leyleklerin, göçlerine kadar olan süreci izleyerek bunları hem fotoğraflayacak hem de videoya çekecek. Sonra da bunları hem kendi okulunda öğrencilere, hem de EKODOSD üyelerine ‘Gölbent Leyleklerinin Yaşam Hikayesi’ olarak bir sunum yapmak istiyor. Biz de küçük Enes’i bu konuda destekleyeceğiz. Her köyde bir Enes çıkması için çalışmalar yapacağız” dedi.

Leyleklerin göç dönemleri değişiyor
Küresel iklim değişikliği hava şartlarını değiştirdikçe, kuşların göçlerinde de değişmelerin başladığını kaydeden Sürücü, “2017 yılında ilk leylek 7 Mart’ta, 2018 yılında 5 Mart’ta, 2019 yılında 14 Şubat’ta gelmişti. Bu yıl 2 Şubat’ta geldi. Eğer böyle giderse önümüzdeki yıllarda Ocak ayında da leylekleri burada görebiliriz. Hatta Selçuk Pamucak bölgesinde göç etmeyerek, burada kışlama yapan bir leyleğin olduğunu da görüyoruz. Bunlar alışıldık durumlar değildir. Değişken iklim şartlarına nasıl uyum gösterecekler, bunları süreç içinde izleyerek göreceğiz. Önemli olan leyleklerin beslenme alanları olan sulak alanların korunmasıdır. Yaklaşık 10 bin km. uzaklığında Afrika’da ki yaşam alanlarından üremek için gelen leylekler, yorgun, bitkin ve zayıflamış bir halde gelmektedir. Leyleklerin gelmeye başladığı bu aylarda, Söke ovasına güney illerinden kurbağa toplayıcıları da gelmektedir. Çabuk toparlanmaları, eş bularak çiftleşmeleri ve yuvalarını tamir etmeleri için iyi beslenmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde besin grubu arasında en kolay avlayabildiği canlılar kurbağalardır. Leyleklerle birlikte her yıl Aşağı Büyük Menderes Havzası’na akın eden kurbağa toplayıcıları, leyleklerin temel besinlerinden biri olan kurbağaları toplamaktadır. Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’e uymadan kaçak olarak avlanan bu kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmalı kurbağaların toplanmasına izin verilmemelidir. Leyleklerin izleme, koruma ve sayım çalışmalarına bu yıl da devam edeceğiz. Haziran ayında Aydın DKMP Şube Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve EKODOSD işbirliği, ADM Elektrik dağıtım şirketinin sepetli araç desteğiyle halkalama çalışmaları sürdürülecektir” şeklide konuştu.

AYDIN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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