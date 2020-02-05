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Şehidin mezarından direğiyle söküp alınan bayrak bulundu

DHA

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 15 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Deniz Tutum'un (21) mezarı başındaki Türk bayrağı, direğiyle birlikte söküldü. Sökülen bayrak ve direği, mezarlığa 200 metre mesafedeki bir kavşakta bulundu. Bayrak yenilenerek direğiyle birlikte eski yerine konuldu. Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum, duruma anlam veremediğini belirterek, "Tek bir isteğim var. O da suçluların bir an önce yakalanması" dedi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 15 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında hayatını kaybeden Deniz Tutum'un (21) mezarı başındaki Türk bayrağı, direğiyle birlikte söküldü. Sökülen bayrak ve direği, mezarlığa 200 metre mesafedeki bir kavşakta bulundu. Bayrak yenilenerek direğiyle birlikte eski yerine konuldu. Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum, duruma anlam veremediğini belirterek, "Tek bir isteğim var. O da suçluların bir an önce yakalanması" dedi.
Terör örgütü PKK'nın 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'ndaki bir minibüse düzenlediği bombalı saldırıda, Deniz Tutum yaşamını yitirdi. Sivil şehit Deniz Tutum'un Adalızade Mezarlığı'naki kabrini geçen cuma günü ziyarete giden babası Şahin Tutum, kızının baş ucundaki Türk bayrağı ve direğinin yerinde olmadığını gördü. Baba Tutum, durumu önce mezarlık amirliği yetkililerine, ardından polise bildirdi. Tutum'dan gelen şikayet üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği görevlileri, yaptıkları araştırma sonrasında, bayrak ve direğini Sabri Mumcu Caddesi üzerindeki bir kavşakta buldu. Bayrak ve direk yenilendikten sonra Deniz Tutum'un mezarının başına tekrar dikildi.
"KİM YAPTIYSA BULUNSUN"
Kızının mezarının başındaki direğin sökülerek Türk bayrağıyla alınmasına anlam veremediğini belirten baba Şahin Tutum, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada başta belediye yetkilileri olmak üzere kendisiyle ilgilenenlere teşekkür ederek, "Kuşadası emniyetinden tek bir isteğim var. O da suçluların bir an önce yakalanması. Yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra bizimle yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve Meclis Üyesi Özgün Limoncu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği Müdürü Gökhan Sövüt ise acılı babanın üzüntüsünü giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

AYDIN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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