Kuşadası’nda trafik kazası; 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza Davutlar Mahallesi’nde saat 14.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Davutlar’dan Güzelçamlı istikametine giden Ferit T. idaresindeki 09 FM 960 plakalı otomobil, Milli Park Caddesi üzerinde kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan palmiye ağaçlarına çarptı. Ağaçla beraber 25 metre sürüklenen otomobil kavşağa çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ferit T. yaralandı. kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ferit T. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



AYDIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:42

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.