Takla atan araçtan burunları bile kanamadı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza KuşadasıSelçuk yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 SC 9851 plakalı otomobili ile Manisa’nın Salihli ilçesinden Kuşadası’na gelen Durmuş Y. kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarında bulunan boşluğa düşen Durmuş Y. ve yan koltukta oturan arkadaşı Turhan B. araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. KuşadasıSelçuk yolu trafik polislerince bir süre tek şerit olarak verildi. Çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü.

AYDIN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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