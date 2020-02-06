Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Turizm cenneti Kuşadası’nda saat 13.00 civarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Üstteğmen Cemalettin Yılmaz Sokak’ta ise logarlar taştı. İlçe otogarın karşısında bulunan cadde her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AVM’de ise gece geç saatlere kadar açık olan kafe ve eğlence mekanları yağmur dolayısıyla erken kapattı. Yağmur dolayısıyla ilçede uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.

AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

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