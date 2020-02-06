Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı

– Milli mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, ölümünün 59. yılında Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile mezarı başında anıldı.

Aydın Cephesi Kuvayi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 59. yılında Eğriboyun Mezarlığında bulunan mezarı başında ve Cumhuriyet parkında yer alan heykeli önünde anıldı.



Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenlerine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ve Demirci Mehmet Efe’nin torunları katıldı.

Demirci Mehmet Efe’nin Nazilli Eğriboyun Aile Kabristanlığı’ndaki mezarı başında gerçekleştirilen ilk programda, Yasini Şerif okunup dua edildi.

Torunları ve törene katılan protokol üyeleri tarafından Demirci Mehmet Efe’nin kabrine çiçekler bırakılmasının ardından törenin 2. kısmı için Demirci’nin heykelinin bulunduğu Cumhuriyet Parkı’na geçildi.

Demirci Mehmet Efe adına yazılmış şiirlerin okunması ile başlayan programda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bu topraklarda yaşayabiliyorsak, bu memlekete hizmet edebiliyorsak, bu bayrağın altında durabiliyorsak Demirci Mehmet Efemizin katkılarıyla durabiliyoruz. Birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüştür. Kendilerine yaptıkları hizmetler için binlerce kez teşekkür ediyorum. Kendisini minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.



Tüm aile adına teşekkürlerini sunan Demirci Mehmet Efe’nin torunları Gül Dündar ile Mehmet Dündar; “Dedemizin ölümünün 59. Bizleri bir araya toplanmamızı sağlayan öncelikle belediye başkanımıza, bizi onurlandıran Kaymakamımız ve diğer Mülki Amirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dedemizin hatırasını bizlerle birlikte yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktırılması için emek veren her kesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



’Demirci Mehmet Efe’ kitabının yazarı İbrahim Kiraz ve ’Zeybeklerin Efesi Efelerin Komutanı Albay Demirci Mehmet Efe’ kitabının yazarı Şahin Efe Yılmaz’ın da yer aldığı anma törenlerinde Demirci Mehmet Efe’nin hayatından kesitler yazarlar tarafından sunuldu.

Yapılan konuşmaların sonunda Demirci Mehmet Efe’nin torunları ve akrabaları protokol eşliğinde heykele çiçekler bırakarak hatıra fotoğrafı çekildi.

AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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