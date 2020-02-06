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Aydın basının acı günü

İHA

Aydın basının acı günü

Aydınlı gazeteci Erdal Karakavukoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yerel bir gazete ve internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olab Erdal Karakavukoğlu, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir hastanede kemoterapi tedavisi görüyordu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karakavukoğlu'nun durumu geçtiğimiz hafta ağırlaştı. Bunun üzerine Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki Palyatif Servisi'ne sevk edildi. Karakavukoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Evli ve bir çocuk babası olan Karakavukoğlu'nun ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Karakavukoğlu'nun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip BeyCami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Ovaeymir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

AYDIN

06 Şubat 2020 Perşembe

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