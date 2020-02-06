Rüzgar apartman çatısı uçurdu

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AYDIN'ın Didim ilçesinde, şiddetli rüzgar 4 katlı bir apartmanın çatısının uçmasına neden oldu. Yola düşen çatı, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Didim'de dün başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde Çamlık Mahallesi 442 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın sac çatısı, uçtu. Çatı yola düşerken, o anlarda dışarıda kimse olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Park halindeki otomobile zarar veren çatı, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen belediye ekiplerince kaldırıldı.



AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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