Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 2 minibüs ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, Suriye uyruklu Rukeyya Ali hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aydın-İzmir karayolunda meydana geldi. Ortaklar yönünden Selçuk istikametine giden Adnan Ürün, 09 EP 549 plakalı sebze yüklü kamyonetiyle Hikmet Tuncay yönetimindeki 09 AAG 895 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsü solladı. Ancak kamyonet bu sırada karşı yönden gelen Davut Büyükyıldırım yönetimindeki 35 DB 7819 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza yapan araçlara Hikmet Tuncay yönetimindeki minibüs de karıştı. Kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rukeyya Ali, götürüldüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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