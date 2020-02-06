Kuşadası’nda kepçe bitişikteki evin salonunun duvarını yıktı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın yıkımı gerçekleşirken kepçe operatörü bitişikteki evin salonunun duvarını yıktı. Evde ciddi maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Fuat Sert (43)’in kaldıkları apartmanın birinci katındaki dairenin salon duvarını bitişikteki binanın yıkımını yapan kepçe yıktı. Olay sırasında salonda olduğunu belirten Sert, duvarın büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyledi. Yıkım çalışmaları sırasında can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Sert, "Kuşadası Belediyesi Zabıta ekiplerini aradım onlarda polisi aramamı söylediler. 155’i aradığımda ise biz ilgilenmiyoruz o iş Belediye’nin görevi diye cevap aldım. Mağdurum diyorum şikayetçiyim diyorum kimsenin umurunda değil. İnşaat firmasından şikayetçiyim’’ dedi.

İkametinde büyük zarar gören 43 yaşındaki Fuat Sert, can kaybının olmamasına sevindiğini belirtti.

AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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