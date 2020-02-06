Efeler’de çöp konteynerleri yenileniyor

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Efeler Belediyesi, Avrupa kentlerinde uygulanan yeni nesil çöp konteynerleri sistemini kente taşıdı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; yeni nesil çöp konteynerlerinin 3 bin 750 litre kapasiteli olduğu, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olduğu, alt kısmında atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için 250 litrelik depo bulunduğu öğrenildi.

Efeler Belediyesi’nin kısa sürede kentin her noktasına yerleştireceği yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz şekilde kullanımını sağlayacak.

AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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