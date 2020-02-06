Aydın’da şehir içi ulaşım araçları dezenfekte edildi Başkan Çerçioğlu: “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli”

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığının korunması için şehir içi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

Aydın’da özellikle hastalıkların salgın şeklinde görüldüğü kış aylarında daha da yoğunlaştırılan çalışmalarla ilçeler arası ve şehir merkezlerine sefer yapan halk otobüsleri ile Efeler'deki şehiriçi toplu taşıma araçlarında tam bir hijyen sağlanıyor.



Efeler ilçesindeki şehiriçi minibüsleri de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edilirken Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, “Her yıl düzenli olarak, özellikle birçok hastalığın gündemde olduğu günümüzde, araçlarımızın ilaçlanmasını sağlayan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz. Dezenfektan işlemi tüm toplu taşıma araçlarında yapılması gereken bir faaliyet. Bizim tüm araçlarımız yıl boyunca düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu ilaçlamayı da Büyükşehir Belediyemizin sağlık işleri yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm Aydın halkımıza sağlıklı ve huzurlu yolculuklar diliyoruz" dedi.



Halk otobüslerinde hijyen işleminin her gün yapıldığının ve özellikle kış aylarında dezenfekte işlemine daha da fazla özen gösterildiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Aydınlı hemşerilerimizin huzur içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak için gece gündüz, dört mevsim çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına özel önem veriyoruz. Vatandaşlarımız bu nedenle Sarı Civcivleri gönül rahatlığıyla kullanabilir" şeklinde konuştu.

AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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