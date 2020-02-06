Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar’dan Başkan Tuncel’e teşekkür

Söke’ye bağlı Burunköy Mahallesi Meydanı, Söke Belediyesi tarafından düzenlendi. Cami ve muhtarlık binası önünde yer alan meydan yapılan düzenlemeyle Burunköy Mahallesi’ne yakışır hale getirildi.

Atatürk büstü, çiçeklikler ve oturma gruplarıyla tam bir dinlenme alanına dönüştürülen Burunköy Mahallesi meydanı, Burunköy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri adına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür eden Muhtar Muharrem Kaçar; “Başkanımızdan alanın düzenlenmesi talebimiz oldu. Hemen ekiplere talimat veren Başkanımız Levent Tuncel, yapılan düzenlemeyle alanı köyümüze yakışır hale getirdi. Levent Başkanımız ve Söke Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile el ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

AYDIN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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