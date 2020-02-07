Vali Köşger, Efeler Millet Kıraathanesi'ni inceledi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Köşger, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Yeni Dörtyol mevkinde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ait bina Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları devam eden Millet Kıraathanesi'nde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger incelemelerde bulundu. Vali Köşger'e Vali Yardımcıları Yücel Gemici, Mustafa Hulusi Arat ve Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz eşlik etti.

AYDIN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:44

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.