Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, yaşamını yitirdi

'Babam ve ben'

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- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yem karma makinesinin şaftına sıkışan ilkokul öğrencisi Oktay Tunca (10), yaşamını yitirdi. Tunca'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli'nin kırsal Esenköy Mahallesi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Tunca, 5 Şubat günü, okul çıkışında dedesine ait hayvan çiftliğine gitti. Burada amcası Tuncay Tunca'nın hayvanları beslemek için çalıştırdığı yem karma makinesinin yakınında oynayan Oktay Tunca'nın montu yem karma makinesini traktöre bağlayan şafta dolandı. Kedisini kurtaramayıp, makineye sıkışan Tunca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Oktay Tunca için Esenköy Mahallesi'ndeki Arpaz Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Nazilli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Esenköy Mahallesi Muhtarı Ali Küçük, Tunca'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tunca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Esenköy Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



AYDIN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:39

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