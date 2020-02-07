Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,30 – 16,55 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,30 TL en çok 16,55 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,25 TL en çok 16,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 9,00 TL.
AYDIN
07 Şubat 2020 Cuma
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