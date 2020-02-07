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Başkan Ömer Günel Siirt’ten gelen yardım çağrısına sessiz kalmadı

İHA

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Siirt Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mahfuz Elmanoğlu'ndan gelen yardım çağrısına sessiz kalmadı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Siirt Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mahfuz Elmanoğlu’ndan gelen yardım çağrısına sessiz kalmadı.
Başkan Ömer Günel’in kendi imkanları ile tedarik ettiği kışlık kıyafetler Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.
Kuşadası Belediyesi bütçesinden destek alamadan, kendi imkanları ile tedarik ettiği kıyafetlerin yerine ulaştığını belirten Başkan Ömer Günel “ Bölgede bulunan farklı ilçe ve köylerde ikamet edip, Siirt Merkez’de öğrenim gören 160 öğrencinin kışlık kıyafete ihtiyacı olduğu bilgisini aldım. İhtiyaç sahibi bu 160 genç için kendi imkanlarımla kışlık kıyafet temin ederek, belediyemiz sosyal yardım işler müdürlüğü aracılığı ile konakladıkları yurdun adresine gönderdik. İmkansızlığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen biri olarak Siirt’teki genç arkadaşlarımızı sevindirebildiysem ne mutlu bana” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kendi imkanları ile satın aldığı kışlık kıyafetler Siirt Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 160 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştı. Lisenin Müdür Yardımcısı Mahfuz Elmanoğlu Siirt’in coğrafi koşullarından dolayı kış aylarının oldukça soğuk geçtiğinin altını çizerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptığı kıyafet yardımından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kışlık kıyafet yardımından faydalanan her gencin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuğu olduğunu kaydeden Müdür Yardımcısı Mahfuz Elmanoğlu, “Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel çok büyük bir hayır işine imza attı. Okulumuzda öğrenim gören 160 gencimiz sayın başkanımızın sayesinde bu kış üşümeyecekler. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizin her bir köşesinde bu durumda olan gençlerimiz, çocuklarımız var. Umarım imkanı olan herkes Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yaptığı bu işi örnek alır” dedi.

AYDIN

07 Şubat 2020 Cuma

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