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Söke Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine 242 bin TL destek

İHA

Söke Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Komisyonu çalışma programı içerisinde ilçedeki amatör spor kulüplerine yapılacak maddi destek miktarlarını açıkladı.

Söke Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine 242 bin TL destek

Söke Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Komisyonu çalışma programı içerisinde ilçedeki amatör spor kulüplerine yapılacak maddi destek miktarlarını açıkladı.
Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen konu görüşülerek karara bağlanırken, Söke Belediyesi 2020 yılında Söke’nin amatör spor kulüplerine 242 bin TL maddi destek sağlayacak.
Sökespor’a 140 bin, Söke Voleybol Kulübü’ne 20 bin, Söke Basketbol Kulübü’ne 8 bin, Söke Gücü’ne 8 bin, Söke İdmanyurdu’na 8 bin, Söke Gençlikspor’a 8 bin, 6 Eylül Spor Kulübü’ne 8 bin, Bağarası Belediyespor’a 8 bin, Söke Gençlerbirliği’ne 5 bin, Yenidoğan Spor’a 4 bin, Söke Belediyespor’a 5 bin, Şimşek Spor’a b Bin, Ece KickBoks Spor Kulübü’ne b Bin, Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü’ne 2 bin, Zirve Dağcılık’a 2 bin, Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü’ne 2 bin ve Söke Latmos Sayrakçı Spor Kulübü’ne 2 bin lira destek verileceği belirtildi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Amatör Spor Kulüplerine destek 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü Maddesi gereğince 2019 Mali yılında genel bütçe vergi gelirlerinin tahakkuk miktarının binde yedi oranına göre belirleniyor.

AYDIN

07 Şubat 2020 Cuma

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