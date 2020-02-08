ADÜ’de İşveren Vekilliği Eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) tarafından düzenlenen, İSGB geçmiş dönem faaliyetlerinin ve gelecek planlamaların anlatıldığı ve İşveren Vekilliği Eğitimi’nin verildiği toplantı, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, daire başkanları, İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir ve İSGB biriminde görevli iş güvenliği uzmanları katıldı.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen işveren vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın, bu sürecin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, yapılacak çalışmalarla ADÜ’nün daha güvenli hale getirilmesi için bütün çalışanların ve yöneticilerin gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter gerçekleştirdiği sunumunda, İSGB’nin faaliyetleri hakkında bilgi vererek yapılması planlanan eğitimler, sağlık gözetimleri, risk analizleri, acil durum planları ve diğer İSG faaliyetleri konusunda yöneticilerimizin yükümlülüklerini anlattı. Toplantı sorucevap bölümüyle son buldu.

AYDIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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