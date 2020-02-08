3 kilometrelik kovalamaca karakola bitti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobili durduran polis ekipleri, kız arkadaşını arabaya kilitleyip yaya olarak kaçan şahsı 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladı.

Olay saat 03.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 RK 1021 plakalı otomobiliyle Hülya Koçyiğit Bulvarından, Turgut Özal Bulvarına dönüş yapan L.E. trafik polis ekiplerinin dur ihtarı yapması üzerine otomobilini kenara çekti. Polislerin alkolmetreyi getirdiğini görünce aracını ve yabancı uyruklu kız arkadaşını arabaya kilitleyen L.E. olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Devriye ekipleri de dahil olmak üzere, kaçan şahsı aramaya başladılar. 3 kilometrelik kovalamaca Hülya Koçyiğit bulvarında son buldu. L.E. kendisini yaya olarak kovalayan trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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