Kuşadası EKODOSD’dan Yavaş Şehir Yenipazar’a ziyaret

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Yavaş Şehir (Cittaslow) Yenipazar’ı ziyeret etti .

Türkiye’de 17 Yavaş Şehir (Cittaslow) arasında bulunan Aydın’ın ilçesi Yenipazar’ın Yavaş Şehir olması için büyük gayret gösteren Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden’in daveti üzerine, EKODOSD Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, yönetim kurulu üyesi Ahmet Taşcı ve Ekoturizm proje asistanı Merve Yavaş’la birlikte ziyarette etti. Yaklaşık 12 yıldır Yenipazar ve çevresinde doğal ve kültürel araştırmalar yaparak, etkinlikler düzenleyen Ekodosd’a sunum yapan Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden bugüne kadar yapılan çalışmaları, Yavaş Şehrin kente olan katkılarını, hedefledikleri projeleri anlattı. Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu, Kent Meclisi işbirliğiyle kentin doğal ve kültürel özelliklerini tanıtmayı, koruma kullanma dengesini özen göstererek yöre insanına katkı yapacak eko turizmin yaygınlaşmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan Erden ve Meslek Yüksekokul Öğretim Üyesi Elif Meltem Yurdakul’la birlikte, Yenipazar’ın bazı doğal alanlarını gezdikleri. Suların ve kuşların buluştuğu noktada yer alan Direcik muhtarı Adem Arslan’la birlikte incelemelerde bulunduklarını anlattı. Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada; “Gri balıkçıl kuşlarının ve leyleklerin üreme alanı olan aynı zamanda Akçay Nehriyle, Büyük Menderes’in birleştiği yerde bulunan Direcik köyünün, ekoturizm için önemli bir alan olduğunu, burayla ilgili çalışmaların başladığını gördük. Belediyeye ait küçük bir park ve binanın eko turizm tanıtım merkezi olarak hem köye hem de Yenipazar’a önemli katkısı olacağını belirten başkan Erden’e, bizde destek olacağımızı belirttik. Aşağı Dip Gölü olarak bilinen ve daha önce gözlem kuleleri ve ziyaretçiler için gerekli düzenlemeleri yapılan doğal alanın özellikleri ve yapılabilecek etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Birçok doğal değerleri bulunan, Orthosia antik kenti ve Donduran Kulesi gibi kültürel zenginlikleri olan Yenipazar’ın, gastronomi açısından da geleneksel zengin mutfağı olduğunu, lezzetli yemekleri bulunduğunu söyleyen başkan Erden, ilçenin meşhur pidelerinden ikramda bulundu. Yavaş Şehir (Cittaslow) ünvanı olan, doğal ve kültürel birçok zenginlikleri bulunan, kuşlarıyla, sulak alanlarıyla, Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin Müzesiyle, misafirperver cana yakın köylüleriyle, doğayı keşfetmek isteyenlerin zengin bitki örtüsü içinde yürüyebilecekleri parkurlara sahip Yenipazar, Aydın’da yapılacak ekoturizm faaliyetleri için bulunmaz fırsatlar sağlayan küçük şirin bir ilçe.

EKODOSD olarak biz de deneyimlerimizi paylaşacak, Yenipazar’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde ekoturizmin gelişmesi için destek vereceğiz” dedi.

AYDIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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