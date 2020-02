Kuşadası'nda eğlence kışın da sürüyor

Çifte faciada 41 can kaybı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Kaleiçi (Oldtown) Ex Club'de rap müziğin ünlü ismi 'VELET’ sahne alırken, Harem Cariye’de ise Yener Çevik sevenleriyle buluştu.

Kuşadası'nda eğlence kış aylarında tavan yaptı. Yaz günlerini aratmayan görüntüler ile rap müziğin sevilen isimleri Kuşadası’nda sahne aldı. Oldtown'da sevilen rapçi Velet, Kaleiçi Barlar Sokağı’nın eski mekanlarından Ex Club’de hit şarkıları 'Beyin' ve 'Çatla' şarkılarıyla izleyenleri coştururken, Atatürk Bulvarı üzerindeki Harem Cariye’de Yener Çevik sahne aldı. Her iki gece kulübünü tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, şarkıları sanatçılarla birlikte söyledi.

