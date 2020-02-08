Aydın’da Acil Obstetrik Bakım Programı toplantısı yapıldı

'Babam ve ben'

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Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda “Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı” yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi (ÇEKÜS) birim sorumlusu Dr. Muazzez Meydan “Anne Ölümlerini Önlemeye yönelik çalışmalar ve Acil Obstetrik Bakım Programı” konularında yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Kurumlar arası işbirliği planları yapılarak 2020 yılı Acil Obstetrik Bakım Aktivite Planı hazırlandı.

Toplantıya Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Efeler Belediye Başkanlığı, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın Müftülüğü, Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Aydın Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Türk Kadınlar Birliği Derneği’nden kurum yetkilileri katıldı

AYDIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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