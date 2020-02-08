Kuşadası’nda müzik ziyafeti

Van'da çığ düştü! Bu kez korkulan olmadı

İbramaki Sanat Galerisi, unutulmaz bir klasik müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.

Piyanoda Elena Yusupova’nın yer aldığı Soprano Aslı Güven, Soprano Berna Özkut, Soprano Olcay Şahin ile Tenor Kıvanç Aycan’ın Şan konseri, Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.

Kuşadası Belediyesi ile Kusav iş birliğinde düzenlenen konsere çok sayıda sanatseverle birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Kusav Başkanı Levent Köylü de katıldı. Ünlü opera bestecilerinin eserlerinin seslendirildiği konser sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kusav Başkanı Levent Köylü sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

AYDIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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