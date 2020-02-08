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Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi kazılarına önemli destek

İHA

Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi kazılarına önemli destek

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kadıkalesi Kazı Başkanlığı arasında "Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Protokole göre belediye, Kadıkalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarına ayni yardımda bulunmaya devam edecek.
Prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan zaman diliminde, yerleşim alanı olarak kullanılan KadıkalesiAnaia Höyüğü’ndeki bilimsel çalışmalara desteğini sürdürme kararı alan Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi Kazı Başkanlığı ile Ortak Hizmet Protokolü imzaladı. Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile 2001 yılından bu yana Kadıkalesi Kazı Başkanlığı görevini üstlenen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz katıldı. Protokole göre; Kuşadası Belediyesi, kazı çalışmalarına teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürecek.

Kuşadası'ndaki tarihi ve bilimsel çalışmaları her zaman önemsediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kadıkalesi, ilçemizin en değerli tarihsel ve kültürel hazinelerinden birisi. Bu bağlamda bölge tarihinin gün yüzüne çıkarılması açısından Kadıkalesi'ndeki kazı büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ise Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destek sayesinde kazı çalışmalarının hızlanacağını ifade etti.

AYDIN

08 Şubat 2020 Cumartesi

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