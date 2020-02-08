Ortaklar’da değişim sürüyor Germencik Belediyesi’nin diktiği aydınlatma direkleri büyük beğeni topladı

Germencik Belediyesi ekiplerinde Ortaklar Yedieylül Caddesinde bir süredir yapımı devam eden refüj çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri dikildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Ortaklar’ın yapılan çalışmalarla estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, yatırım ve hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Öndeş kısa zamanda kavşakta da çalışmaların başlayacağını ve Ortaklar’a yakışır bir projeyle yenileneceğinin müjdesini verdi.



Germencik Belediyesince Ortaklar başta olmak üzere ilçede yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş vatandaşlarımızın refah ve mutluluğu için gündüz gece demeden çalışıyoruz dedi. Öndeş “Ortaklar mahallemiz tam anlamıyla ilçemizin vitrini. Ancak hakettiği ilgiyi bir türlü görmemiş, yıllarca hizmete, yatırıma hasret kalmış. Biz mahallemizin makus talihini değiştiriyoruz. Kent estetiği bağlamında böyle bir çalışma gerçekleştirerek modern ve güzel bir görüntüye kavuşturduğumuza inanıyorum. Aydınlatma direklerinin dikimini gerçekleştirdik. Elektrik bağlantılarının ardından hizmete sunacağız. Ayrıca meşhur Ortaklar kavşağımızda da çalışma gerçekleştireceğiz. Yıllardır yapılması gereken ancak yapılmayan hizmet ve yatırımları gerçekleştiriyor, projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. İnşallah çalışmalarımıza daha da hız verecek yalnızca Ortaklar’da değil ilçemizin dört bir yanında hizmet gitmeyen, yatırım ulaşmayan, beklentisi karşılanmayan bir yer bırakmayacağız” dedi.

AYDIN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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