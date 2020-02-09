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Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı

DHA

- AYDIN'ın Söke ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

- AYDIN'ın Söke ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında KuşadasıSöke karayolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hakan Ügücü (24) yönetimindeki 48 NL 160 plakalı otomobil hızlı girdiği virajda savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Hakan Ügücü ve yanındaki Erol Pınargöl (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AYDIN

09 Şubat 2020 Pazar

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