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CHP Aydın’da ‘Hedef Türkiye Mazbatası’ sloganı ile kongreye gitti Kongrede konuşan Büyükşehir ...

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kongresi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. CHP Genel Başkanyardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçen Karaca'nın divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Seçimlerde yüzde 54 ile görev başına geldik. Söz verdiğimiz gibi çok çalıştık çok çalışıyoruz ve çok çalışacağız. Çünkü CHP'yi iktidara taşıyacağız" dedi.

CHP Aydın’da ‘Hedef Türkiye Mazbatası’ sloganı ile kongreye gitti Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye başkanı Çerçioğlu: “CHP’yi iktidara taşımak için daha çok çalışacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kongresi Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başladı. CHP Genel Başkanyardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçen Karaca’nın divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Seçimlerde yüzde 54 ile görev başına geldik. Söz verdiğimiz gibi çok çalıştık çok çalışıyoruz ve çok çalışacağız. Çünkü CHP’yi iktidara taşıyacağız” dedi.
Mevcut İl Başkanı Ali Çankır’ın tek aday olduğu seçimler Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 12:00’de başladı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği CHP 37. Olağan Aydın İl Kongresi’nde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın gündemindeki konularını değerlendirip çalışmalarından söz etti. Kongrede hazır bulunan CHP’li İlçe Belediye Başkanları’na işaret ederek “Bereketli Aydın topraklarının becerikli belediye başkanları ile daha güzel işler yapacağız” diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, 10 ay önce yüzde 54 oy oranı ile güven tazelediklerini belirterek Aydın halkına teşekkür etti. Çok çalıştıklarını ve çok çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, “Çünkü CHP’yi iktidara taşıyacağız” dedi.
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yanı sıra CHP’li diğer beledilerinin başkanlarının ekipleri ile birlikte katıldığı kongrede Özlem Çerçioğlu, halka hizmetin öneminden söz edip bazı ilçelerde hizmet ederken çeşitli zorluk ve engellerle karşılaştıklarını kaydetti.
Aydın’da çalışan kadınlara destek vermek amacıyla kreşler kuracaklarını kaydeden Özlem Çerçioğlu, ilçelere yönelik yarım çalışmalarından da söz ederek 2020 yılı içerisinde 100 milyon liralık sıcak asfalt döküleceğini ve sıcak asfalt olmayan cadde bırakmayacaklarını dile getirdi.
“Koçarlı’da kanalizasyonun bitirilmemesinin sebebi ben değilim”
Konuşması esnasında Koçarlı ilçesinde yaşanan kanalizasyon sıkıntısına ayrı bir paragraf ayıran Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, “Koçarlı ile ilgili gerçekleri buradan ben bilmeyenler için tekrar açıklayayım. Koçarlı merkezde imar olan yerlerde yüzde 75 hat döşemesi yapıldı. Bu çalışma yerin altında kaldığı için göremeyenler olabilir. Atık su arıtma tesisi için Bakanlığa yazı yazdık Işıklı’daki hazineye ait 600700 dönüm alandan 7080 dönüm alanı istedik. Aradan 2 yıl geçti halen kimseden bir ses çıkmadı. Adnan Menderes Üniversitesi yönetimini de suçlamıyorum. El altından ‘vermeyeceksiniz’ denilmiş olabilir. Bize resmi bir yazı ile tahsis yapmayacağız desinler biz başımızın çaresini bakarız. Koçarlı Halkı’na sesleniyorum. Kanalizasyonun bitirilmemesinin sebebi ben değilim. Yer göstersinler 90 gün içinde yaparız” dedi.
“Çiçeklerin kokusunu duyuncaya kadar jeotermal ile mücadeleye devam edeceğiz”
Konuşmasında jeotermal santrallerine de yüklenerek 'Aç gözlülük yaparak Aydın’a kötü koku yayanlara karşı' mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, her gün ölçüm yapıp sonuçlarını halk ile paylaşacaklarını söyledi.
Buharkent ve Salavatlı bölgesindeki ölçümlerin temiz ve Bakanlığın belirlediği değerlerin altında çıktığını belirterek bu bölgedeki işletmelerin sorumlularına teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik başta olmak üzere diğer bölgelerde jeotermal enerji tesislerinden yayılan çürük yumurta kokusunun tabiattaki çiçeklerin kokusunu bastırdığını belirterek “Çiçeklerin kokusunu alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Buharkent ve Salavatlı’daki işletmeler nasıl bunu önlediyse diğer tesisler de ceplerinden biraz daha para harcayıp gerekli filtrelemeyi yaparak kokuyu önlesinler” ifadelerine yer verdi.
Başkan Çerçioğlu ayrıca ülkenin son günlerdeki en önemli gündeminden birinin deprem olduğunu da belirterek müsaade etmeleri halinde Aydın’daki tüm okulların karot testlerini yapabileceklerini, çocukların güvenliği için de bunun bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.
Sözlerini “Bu zamana kadar başınızı öne eğdirmedik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz” diye tamamlayan Başkan Çerçioğlu, partililer tarafından uzun süre alkışlandı.
CHP Aydın İl Başkanlığı’nın 37. Olağan Kongresi’nde rakipsiz olarak seçime giren Mevcut İl Başkanı Ali Çankır da, yaptıkları çalışmalardan ve CHP Aydın il örgütünün başarılarından söz ederek, başarılı çalışmalarının devamı için delegelerden destek istedi.
Konuşmaların devam ettiği CHP Aydın İl kongresinde, daha sonra seçimlere geçilecek.

AYDIN

09 Şubat 2020 Pazar

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