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Germencik Belediyesi 205 çiftçiyi tarım ve hayvancılık fuarına götürdü

İHA

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş 205 Germencikli çiftçiyi uluslararası tarım ve hayvancılık fuarına götürdü.

Germencik Belediyesi 205 çiftçiyi tarım ve hayvancılık fuarına götürdü

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş 205 Germencikli çiftçiyi uluslararası tarım ve hayvancılık fuarına götürdü.
Germencikli çiftçiler İzmir Gaziemir’de düzenlenen AGRO EXPO 2020 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında tarım ve hayvancılıkta son teknoloji araç ve gereçleri inceleyerek firmalardan bilgi aldı. Fuarda standı bulunan Germencik Belediyesi iştiraki İNYA’yı da ziyaret eden çiftçiler tamamen kooperatif ürünlerinden oluşan ürünleri yakından incelediler. Vatandaşlar düzenlenen gezi için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

AGRO EXPO 2020 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında İNYA standını da ziyaret eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş kırsal kalkınmanın önemine değinerek çiftçiler için düzenlenen geziyi değerlendirdi. Öndeş, “ Çiftçi ve üreticilerimizi teşvik ederek üretimi arttırmak, kooperatifleşmenin önemini göstermek, tarımsal kalkınmayı sağlayarak çiftçilerimizin refah düzeyini yükseltmek için bir çok önemli çalışmaya imza attık. Kooperatifleşme çalışmaları, Selatin Organik Köy Pazarı, İNYA markası gibi proje ve faaliyetlerimizle çiftçi ve üreticimize yanlarında olduğumuzu gösterdik. Bugün ise böyle bir gezi düzenleyerek tarım ve hayvancılık alanında ülkemizde ve dünyada kullanılmaya başlanan son teknoloji araç ve gereçleri çiftçilerimizin incelemesine imkan tanımak istedik. Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Geçim kaynağının odağında tarım ve hayvancılık olan bir ilçede, ekonomik kalkınmanın kırsal kalkınma ile sağlanacağının bilincindeyiz. Germencik Belediyesi olarak onların refah ve mutluluğu için çalışıyoruz.” dedi.

AYDIN

09 Şubat 2020 Pazar

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