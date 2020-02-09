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Deve güreşinin geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere

DHA

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde 120 namlı deve, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler yararına güreştirildi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Tüm gelirleri Malatya ve Elazığ'da deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz" dedi. 
Kuyucak Belediyesi tarafından 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki afetzedeler yararına deve güreşi düzenlendi. Kuyucak Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşler için Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 120 namlı deve getirildi. Ücretsiz olan güreşleri soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşleri izlemeye gelen bazı kişilerin, bir yandan traktör römorkları üzerinde piknik yaptığı görüldü. Güreş sırasında deve sahipleri, büyük heyecan yaşadı. 
Kuyucak Belediye Başkanı AK Parti'li Metin Ertürk, "Bugün Ege Bölgesi'nin en büyük deve güreş arenalarından olan Kuyucak Deve Güreş Arenası'nda güreşen develerimizin tüm gelirlerini Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bizler bu güreşler ile Türk örf ve adetlerimizi, Yörük kültürümüzü bu arenalarda yaşatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından bu arenalara gelen vatandaşlarımız hem güreşleri izliyorlar hem de birbirleri ile sohbet etme imkanı buluyorlar" dedi.
Güreşler sonunda derece verilen deve sahipleri, kupalarını aldı. Deve güreşleri için komitenin, ilçede bulunan iş adamları ve esnaftan topladığı bağışların depremzedelere gönderileceği belirtildi.

AYDIN

09 Şubat 2020 Pazar

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