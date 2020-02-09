Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

'Babam ve ben'

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- İSTANBUL´da yaşlılığa bağlı hastalık nedeni ile evinde hayatını kaybeden emekli Albay Cahit Okyavuz (89) Nazilli´ye getirilerek düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi.

İstanbul'da emekli olan Albay Cahit Okyavuz, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Emekli Albay, ölmeden önce memleketi olan Nazilli ilçesinde defnedilmek üzere vasiyet yazdı. Okyavuz'un vasiyeti üzerine, cenazesi Nazilli ilçesine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Okyavuz, askeri törenle Eğriboyun mezarlığına defnedildi. Okyavuz'un cenazesine, Denizli Merkez Komutanı Piyade Albay Süleyman Erdemir, Nazilli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Emre Özlü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmelikan, Nazilli ilçe Emniyet Müdür Yardımcıları, askeri personel, Okyavuz'un İstanbul´dan gelen yakınları ve vatandaşlar katıldı.





AYDIN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:37

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